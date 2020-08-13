Ladik'te Kovid-19 denetimi Ladik'te halk pazarında esnaf ve vatandaşlara yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı denetim yapıldı.

Ladik'te halk pazarında esnaf ve vatandaşlara yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı denetim yapıldı.

Kaymakam Sedat Sezik ve Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'in de katıldığı denetimde, maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kuralları hatırlatıldı.

Denetim sırasında, Kovid-19 salgınına karşı alınacak önlemlerle ilgili afişler dağıtıldı.

Kaymakam Sezik, denetimlerin sıklaştırılacağını, kurallara uymayanlar hakkında Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai işlem uygulanacağını kaydetti.

Kaynak: AA