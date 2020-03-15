Ladik'te koronavirüs tedbirleri
Ladik Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı.
15.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:24
Ladik Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı.
HEM Konferans Salonunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi teknik personeli tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmeye 86 temizlik personeli katıldı.
HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız, bilgelendirmenin yanı sıra koronavirüs tedbirleri de aldıkları belirterek HEM binasında dezenfekte çalışması yapıldığını aktardı.
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Kaynak: AA