Ladik'te karla mücadele çalışmaları
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Ladik'te karla mücadele çalışmaları

19.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:26
Ladik'te karla mücadele çalışmaları

Samsun'un Ladik ilçesinde mahalle grup yolları, cadde, sokak ve meydanlarda kar temizliğinin tamamlandığı bildirildi.

Samsun'un Ladik ilçesinde mahalle grup yolları, cadde, sokak ve meydanlarda kar temizliğinin tamamlandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, önceki gün yağan karla mücadele çalışmaları kapsamında kapanan veya ulaşımın güçlükle yapıldığı mahalle grup yolları ile meydan, cadde ve sokaklarda kar temizliği ve tuzlama çalışmaları yapıldığını söyledi.

Belediye olarak kar ve buzlanmaya karşı tüm önlemlerin daha önceden alındığını antalan Özel, "İlçemizde coğrafi konum olarak kış şartları biraz ağır geçer. Belediye olarak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gereken hazırlık ve tedbirlerimizi zamanında aldık. Samsun Büyükşehir ve Ladik Belediyesi iş birliğinde karla mücadele çalışmalarımızı tamamladık. Şu anda her şey normale döndü." dedi.

Özel, karla mücadelede çalışan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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