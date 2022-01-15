Ladik'te kar ve buzlanmaya karşı mücadele çalışmaları

SAMSUN (AA) - Samsun'un Ladik ilçesinde mahalle grup yolları, cadde, sokak ve meydanlarda kar temizliğinin tamamlandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, AA muhabirine, belediye bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekiplerinin, vatandaşların ve sürücülerin kış aylarını sıkıntısız geçirmeleri için cadde, sokak meydan ve ana arterlerde kar temizliği ve tuzlama çalışmalarını tamamladığını söyledi.

Belediye olarak kar ve buzlanmaya karşı tüm önlemlerin daha önceden alındığını, tüm ekipmanlarıyla 24 saat görevinin başında olacaklarını anlatan Özel, "İlçemiz konum olarak komşu ilçelere göre biraz yüksekte, dolayısıyla kış şartları sert geçer. Bu nedenye kar ve buzlanmaya karşı tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımız ve sürücülerimizin mağduriyet yaşamaması için kar ve buzlanmaya karşı ekiplerimiz aralıksız hizmet verecektir." dedi.