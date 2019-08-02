Ladik'te kan bağışı kampanyası

Türk Kızılay Samsun Şubesince "Ladik Kan Bağışlıyor" sloganıyla kampanya düzenlendi.

Ladik İlçe Meydanı'nda seyyar kan toplama otobüsü ile düzenlenen kan bağışına Ladik Kaymakamı Harun Arslanargun ve Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel de kan vererek destek oldu.

Türk Kızılay kan toplama aracına 156 ünite kan bağışı yapılırken 11 vatandaş ise organ bağışında bulundu.

Kaymakam Arslanargun, vatandaşlara kan ve organ bağışı hakkında bilgilendirmede bulunarak, "Bir ünite kan 3 kişinin hayatını kurtarabilir. Bugün bir başkasına olan kan ve organ ihtiyacı gelecekte size veya yakınıza da olabilir. Bu düşünceyle bağış konusunda duyarlı olmamız gerekmektedir." dedi.

Kaynak: AA