Ladik'te ihtiyaç sahibi alilere yardım

Ladik Kaymakamı Harun Arslanargun, Ladik ilçesinde 330 ihtiyaç sahibi aileye 300'er lira yardım ettiklerini söyledi.

Arslanargun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardımda bulunduklarını kaydetti.

Bayram yardımını şehit aileleri, gaziler ve ihtiyaç sahibi ailelere yaptıklarını aktaran Arslanargun, "Ladik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti olarak ihtiyaç sahibi ailelerimizi belirledik. Önceki yıllarda muhtaç ailelerimize gıda kuponu veriyorduk. Bu Kurban Bayramında bir değişikliğe giderek para vermeyi uygun gördük. Toplam 330 aileye kişi başına 300 lira yardımda bulunduk." dedi.

Arslanargun, vatandaşların bayram yardımını ilgili bankadaki hesaplarından çekebileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA