Ladik'te İftar Programı

Samsun'un Ladik ilçesinde iftar programı düzenlendi.

Ahmetsaray Mahallesi'ndeki program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.

Belediye Başkanı Selim Özbalcı, iftar öncesi mahalle sakinleriyle tek tek selamlaşıp, sohbet etti.

Özbalcı, yaptığı konuşmada, "Kardeşliğin sevgiyle beslendiği bu mübarek ramazan ayında her yıl olduğu gibi bu yıl da hemşehrilerimle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Programımız müsait oldukça ve fırsat buldukça sahurumuzu ve iftarımızı halkımızla birlikte yapıyoruz. Biz, bugüne kadar geleneklerimizin yaşatılması ve geleceğe taşınması adına vatandaşlarımızla her zaman iç içe olduk. İnşallah bundan sonra da öyle olmaya devam edeceğiz." dedi.

İftara, AK Parti Ladik İlçe Başkanı Recep Dirican da katıldı.