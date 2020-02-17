Ladik'te "Her Yere Kitap Her Yerde Kitap" kampanyasına destek
Haberler » Güncel » Ladik'te "Her Yere Kitap Her Yerde Kitap" kampanyasına destek - Haber

Ladik'te "Her Yere Kitap Her Yerde Kitap" kampanyasına destek

Ladik Belediyesi tarafından "Her Yere Kitap Her Yerde Kitap" kampanyasına kitap bağışında bulunuldu.

17.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:36
Ladik'te

Belediyesi tarafından "Her Yere Kitap Her Yerde Kitap" kampanyasına kitap bağışında bulunuldu.

öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Samsun Okuma Vakti Projesi kapsamında başlatılan kitap bağış kampanyası sürüyor.

Yeni kütüphaneler açılması için bir milyon kitap hedefiyle başlatılan kampanyaya Ladik Belediyesi çalışanları da destek verdi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, projeye destek olmak isteyen vatandaşların Ladik Belediyesi, Hükümet Konağı ve okullarda bulunan kitap kumbaralarına kitaplarını atarak bağışta bulunabileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler