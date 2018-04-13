Ladik'te Hayırseverler Ödüllendirildi

Samsun'un Ladik ilçesinde hayırsever vatandaşlar ödüllendirildi.

Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, ilçede eğitime katkıda bulunan hayırsever vatandaşlara teşekkür plaketi verdi.

Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen programda konuşan Başkan Özbalcı, "Benim Sınıfım" projesi kapsamında ilçedeki okulların sınıflarını dizayn ederek yenileyen hayırseverlere teşekkür etti.

Özbalcı, "Eğitim alanında desteklerini esirgemeyen herkese minnettarız. Eğitim ve diğer alanlarda gelişmemizde hayırseverlerimizin katkısı şüphesiz çok büyüktür. Hayırseverliğin ve yardımseverliğin, kültürümüzün ve inancımızın çok önemli bir parça olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Eğitime verilen bu destekler, geleceğin Türkiye'si için yapılan en değerli yatırımlar olacaktır." diye konuştu.

Programa, Ladik Kaymakamı Emrah Uzun ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.