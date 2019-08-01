Ladik'te halk toplantısı yapıldı

Ladik ilçesinde "Vatandaşlarla Buluşma Halk Toplantısı" düzenlendi.

Kaymakam Harun Arslanargun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların talep ve şikayetleri dinlendi.

Arslanargun, halk toplantılarının vatandaşların sorunlarına derman olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızı dinlemek, onların sorunlarına çare bulmak ve yaşamlarını kolaylaştıracak imkanları sağlamak bizlerin asli görevidir. Bizlere ulaşmak isteyen vatandaşlarımıza kapılarımız her zaman açıktır. İlçemiz ve mahallelerimizde bulunan sorunları imkanlarımızın el verdiği ölçüde çözmeye kavuşturacağız." dedi.

Kaynak: AA