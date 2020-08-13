Ladik'te "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu" oluşturuldu Ladik Kaymakamlığınca Kovid-19 ile mücadelede filyasyon çalışmalarının daha etkin denetimini sağlamak amacıyla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu" oluşturuldu.

Ladik Kaymakamlığınca Kovid-19 ile mücadelede filyasyon çalışmalarının daha etkin denetimini sağlamak amacıyla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu" oluşturuldu.

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik başkanlığında oluşturulan "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu"na, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Akar, İlçe Emniyet Müdürü Vekili İlhan Güler, Toplum Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Semih Doğulu ve Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Birol Binbir katıldı.

Kurulun her gün saat 16.00'da toplanacağını bildiren Kaymakam Sezik, "İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri kapsamında Kovid-19 salgını ile mücadelede Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu ile vatandaşımızın sağlığı için yapılması gereken ilave çalışmalar ile bu çalışmaların değerlendirilmesi yapılacak." ifadelerine yer verdi.

Kaymakam Sezik, kurul çalışmalarında gerektiğinde diğer birim temsilcileriyle de bir araya gelebileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA