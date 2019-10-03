Ladik'te "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"

03.10.2019 11:38

Ladik Müftü Vekili Uzman Vaiz Fatih Çakır, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla Kaymakam Harun Arslanargun'u makamında ziyaret etti.

Müftü Vekili Çakır, ziyaretinde Kaymakam Arslanargun'a Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslanargun, Çakır'a teşekkür ederek, Çakır ve tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.

Din görevlilerinin toplumdaki yeri ve önemine dikkat çeken Kaymakam Arslanargun,,"Din görevlileri, insanları Allah'a davet eden, hak davanın davetçileri, güzel sözlü, dilli insanlardır. Din görevlileri, sadece günde beş vakit namaz kıldıran memurlar değil, toplumumuzun her alanında sizlerin hizmetinize ihtiyaç vardır. Çünkü sizler rehbersiniz, lidersiniz, öncüsünüz. Misyonunuz kutsaldır. Görevinizin idraki içinde olmanız temennisiyle, camiler ve din görevlileri haftanızı tebrik ediyorum." dedi.

Ziyarette Çakır'a, Müftülük din görevlilerinden Ahmet Yılmaz ve Hasan Özöre eşlik etti.

Kaynak: AA