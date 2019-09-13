Ladik'te belediye vatandaşlara aşure dağıttı

13.09.2019 21:24

Ladik Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Ladik Belediyesi tarafından Avcı Sultan Mehmet Camisi önünde düzenlenen programa Kaymakam Harun Arslanargun, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel ile daire amirleri, sivil tolum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cami önünde kurulan stantlarda Arslanargun, Özel ve AK Parti İlçe Başkanı Recep Dirican, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

Aşure gününün birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirten Özel, "Aşure, birçok çeşidin bir araya gelmesiyle oluşan lezzetli bir tatlıdır. Bu, bizlere farklılıklarımızla beraber bir arada yaşama kültürünün lezzetini anımsatır. Rabbim bizleri birlikten, beraberlikten, iyilikten ve güzellikten ayırmasın." dedi.

Kaynak: AA