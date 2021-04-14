Ladik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları
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Ladik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları

Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Ladik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Süslenmedik mekan kalmasın" kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Süslenmedik mekan kalmasın" kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, kampanyaya katılmak isteyenlerin 19 Nisan 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerektiğini söyledi.

Kampanyada dereceye girenlere çeşitli sürpriz hediyeler verileceğini ifade eden Sancı,"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir farkındalık yaratmak amacıyla 'Süslenmedik mekan kalmasın' kampanyası başlattık. Bu konuda ilçemizde duyurumuzu yaptık. Kampanyaya katılacak olanlar kendi imkanları ile 23 Nisan'a özel, ev, balkon, pencere, iş yeri veya arabasını süsleyecek. Süslediği bölümün resmini çekerek limem23nisan@gmail.com adresine e-posta olarak gönderecek. Kampanyaya katılanların gönderdikleri resimler oluşturacağımız komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak. Değerlendirmede dereceye girecek resimleri gönderenlere sürpriz hediyeler verilecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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