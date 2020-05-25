Ladik sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü Ladik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde sessizliğe büründü.

Ladik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde sessizliğe büründü.

Kaymakam Sedat Sezik, 26 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri ile polis, jandarma, zabıta ve temizlik ekiplerinin görevleri başında bulunduğunu belirtti.

Vatandaşların kısıtlamaya uyarak evlerinden dışarı çıkmadığını vurgulayan Sezik, kara yollarında da sessizliğin hakim olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA