Ladik Kaymakamlığı Halı Saha Futbol Turnuvası
Ladik Kaymakamlığı tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvası sona erdi.
13.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:20
Ladik Kaymakamlığı tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvası sona erdi.
İki grupta 10 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Ladik Belediyesi, Ladik Emniyet'i 5-1 mağlup ederek birinci oldu.
Maçın ardından dereceye giren takımlara kupaları verildi.
Maçı Kaymakam Sedat Sezik, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, AK Parti İlçe Başkanı Recep Dirican ile vatandaşlar izledi.
Kaynak: AA