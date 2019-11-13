Ladik Kaymakamlığı Halı Saha Futbol Turnuvası
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Ladik Kaymakamlığı Halı Saha Futbol Turnuvası

Ladik Kaymakamlığı tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvası sona erdi.

13.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:20
Ladik Kaymakamlığı Halı Saha Futbol Turnuvası

Kaymakamlığı tarafından düzenlenen halı saha turnuvası sona erdi.

İki grupta 10 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Ladik Belediyesi, Ladik Emniyet'i 5-1 mağlup ederek birinci oldu.

Maçın ardından dereceye giren takımlara kupaları verildi.

Maçı Kaymakam Sedat Sezik, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, AK Parti İlçe Başkanı Recep Dirican ile vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA
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