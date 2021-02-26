Ladik Kaymakamı Eser Kovid-19 denetimine katıldı

Samsun'un Ladik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid -19) ile mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Kaymakam Adem Eser, İlçe Jandarma Komutan Üsteğmen Mustafa Akar ve İlçe Emniyet Müdürü İlhan Güler ile emniyet ve zabıta ekiplerinin katılımıyla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı.

Gaziler Caddesi'ndeki denetimde maske takma, hijyen, sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi istendi.

Polis ekipleri de vatandaşlara yönelik HES kodu uygulaması gerçekleştirdi.

Kaymakam Eser, AA muhabirine, ilçede Kovid-19 vakalarında artış görüldüğünü söyledi.

Bunun önüne geçebilmek için denetim ekipleri oluşturduklarını belirten Eser, "Doğu ve Orta Karadeniz'de bir artış var. Muhakkak bunun önüne geçmemiz lazım. Hep beraber başaracağız. Maske, mesafeye, hijyene dikkat ettiğimiz sürece en kısa sürede başarılı oluruz. Kış şartları dolayısıyla insanların evlerde toplandığının haberlerini almaya başladık. İnsanları o konuda da uyardık. Riayet edeceklerinin sözünü verdiler. Denetimleri sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek