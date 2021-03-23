Ladik Kaymakamı Eser'den huzurevine ziyaret

Ladik Kaymakamı Adem Eser, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Kemal Kaplan Huzurevini ziyaret etti.

Ladik Kaymakamı Adem Eser, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Kemal Kaplan Huzurevini ziyaret etti.

Huzurevi Müdürü Hasan Kalın'dan bilgi alan Eser, daha sonra huzurevi sakinleri ile bir araya geldi.

Eser, her zaman yaşlıların yanlarında olduğunu belirterek, "Bugünün yaşlılarının dünün gençleri olduğu gibi, bugünün gençleri de yarının yaşlıları olacak. Bizleri bu günlere getiren ve yarınlarımızın şekillenmesinde yol gösteren büyüklerimizin huzurlu bir yaşam sürdürmeleri adına gerek devlet gerek toplum olarak elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." dedi.

Ziyarette Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şahin Örnek de bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay