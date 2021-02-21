Ladik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı
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Ladik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı

21.02.2021 10:51 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:51
Ladik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı

Samsun'un Ladik ilçesinde yüzen adaları ve turna balığıyla ünlü 870 hektarlık göl buz tuttu.

Samsun'un Ladik ilçesinde yüzen adaları ve turna balığıyla ünlü 870 hektarlık göl buz tuttu.

Ladik'te hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü.

Kış şartlarının yoğun geçtiği bölgede, yüzen adalara, turna balığına ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sekiz kilometre uzunluğundaki Ladik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Gölde buz kalınlığı ise yer yer 10 santimetreye ulaştı.

İskelede gezen vatandaşlar, beyaza bürünen gölün manzarasının keyfini çıkardı.

Ladik Gölü'nde balıkçılık yapan Aydın Düzenli, bu yıl gölün geçen senelere oranla çok geç donduğuna işaret ederek, "Ladik Gölü genelde aralık başında donuyordu. Bu yıl kuraklık olduğu için şubat ayının ortasından sonra dondu. Şu anda gölün üstünde 10 santimetrelik, çok kalın bir buz katmanı yok. Geçtiğimiz yıllarda 30 ila 40 santimetre arasında don oluyordu. Kenarlar kalın ama don olayı yumuşadığı için gölün üstündeki buzun üzerinde yürümek şu anda riskli." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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