Ladik Gölü'nden kar manzaraları havadan görüntülendi

Yazın kuruma tehlikesi geçirmişti, yağan karla birlikte yeniden seviyesi yükseldi

SAMSUN - Samsun'un Ladik Gölü yağan karla birlikte güzel bir görüntüye büründü. Yazın kuruma tehlikesi geçiren gülün su seviyesi de yükselmeye başladı.

Bu yaz kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Ladik Gölü, karla birlikte yeniden kendine geldi. Yazın turna balığı ve çeşitli kuş türleriyle güzel bir manzara sunan Ladik Gölü, kışın da farklı bir güzelliğe bürünüyor. Kıyılarında bazı yerleri donmaya başlayan Ladik Gölü'nün hava şartlarına bağlı olarak ileriki günlerde tamamen donması bekleniyor. Ladikli vatandaşlar, Ladik Gölü'ne yaz kış ilgini olduğunu belirtti.

Ladik ilçe merkezindeki kar kalınlığı 30-40 santimetreyi bulurken kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar kar topu oynayarak kızaklarla kaydı.

Kaynak: İHA