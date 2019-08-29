Ladik Gölü'nde pelikanlar
Pelikanların gölde yüzmesi Teknedeki balıkçının göle ağ atması SAMSUN - Samsun'da yüzen adacıkları ve endemik balık türleri bulunan Ladik Gölü, pelikanların önemli göç yolları ve konaklama alanları arasında bulunuyor.
Pelikanların gölde yüzmesi
Teknedeki balıkçının göle ağ atması
SAMSUN - Samsun'da yüzen adacıkları ve endemik balık türleri bulunan Ladik Gölü, pelikanların önemli göç yolları ve konaklama alanları arasında bulunuyor. Ladik ilçesinin 12 kilometre doğusunda yer alan ve 870 hektarlık alana sahip olan Ladik Gölü'nde pelikanlar güzel görüntüler oluşturdu.