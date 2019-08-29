Ladik Gölü'nde pelikanlar

Ladik Gölü'nde pelikanlar

Pelikanların gölde yüzmesi Teknedeki balıkçının göle ağ atması SAMSUN - Samsun'da yüzen adacıkları ve endemik balık türleri bulunan Ladik Gölü, pelikanların önemli göç yolları ve konaklama alanları arasında bulunuyor.

29.08.2019 12:55
Ladik Gölü'nde pelikanlar

Pelikanların gölde yüzmesi

Teknedeki balıkçının göle ağ atması

SAMSUN - Samsun'da yüzen adacıkları ve endemik balık türleri bulunan Ladik Gölü, pelikanların önemli göç yolları ve konaklama alanları arasında bulunuyor. Ladik ilçesinin 12 kilometre doğusunda yer alan ve 870 hektarlık alana sahip olan Ladik Gölü'nde pelikanlar güzel görüntüler oluşturdu.

Ladik Gölü'nde pelikanlar
Kaynak: AA
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