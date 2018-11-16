Ladik Gölü'nde Kuruma Tehlikesi

SAMSUN'da bulunan Ladik Gölü'ndeki su seviyesi en derin noktasında 80 santimetreye düştü. Kuruma nedeniyle yüzen adacıkları karayla bütünleşen göl, alarm veriyor. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Polat, göldeki kurumanın kritik bir seviyeye ulaştığını belirterek, "Eğer doğayı bu şekilde tahrip edersek çocuklarımız, belki de torunlarımız Ladik Gölü'nden bahsetmeyecekler; Ladik çölünden bahsedecekler" dedi.

Ladik ilçesinde 870 hektarlık alana sahip Ladik Gölü çevredeki erozyon tehdidi, sudaki bitki tortuları ile zemininin dolması ve tarım faaliyetleri için aşırı su çekilmesi nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Gölün en derin noktasında su seviyesi 80 santimetreye kadar düştü. Turna, tatlı su levreği, sazan ve kızılkanat balıklarının bulunduğu, göçmen kuşların uğrak yeri olan göldeki yüzen adacıklar da, su seviyesinin azalması nedeniyle karayla bütünleşti.

Göldeki kuruma tehlikesiyle ilgili konuşan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Polat, önlem alınmasını istedi. Prof. Dr. Nazmi Polat, "Ladik Gölü 1960'lı yıllarda, baraj gölü haline getirilmeden önce yaklaşık 4,5 metre derinliğindeki doğal bir gölken, şu an su seviyesi en derinde 80 santimetreye geriledi. Çevredeki erozyon faaliyetleri ve içerisindeki bitkilerin tortuları ile gölün zemini doldu. Tarım faaliyetleri için gölden aşırı su çekilmesi ile su rezervi azaldı. Göldeki tehlike kritik bir seviyeye ulaştı. Bu süreç böyle devam ederse yakın bir gelecek, Ladik Gölü'nün çöl haline dönüşeceğinin işaretidir. Türkiye'de birçok göl su rejimindeki dikkatsizliklerimiz nedeniyle yok oluşa doğru gidiyor. Eğer bu şekilde devam edersek yakın bir gelecekte Ladik Gölü olmayacak. Çünkü göl tabanı daha da yükselecek, bırakın sucul canlıları, kuşları, bugünkü otları bulamayacağız" diye konuştu.

Ekolojik zincirdeki kopmaların yakın bir gelecekte önce yakın canlı gruplarını daha sonra da insanları etkileyeceğini belirten Prof. Dr. Polat: "Ladik Gölü'ndeki kara ile birleşmiş olan yüzen adalar eski haline gelmezse ki çok zor, oraya hiçbir göçmen kuş gelip yuva yapmayacaktır. Kuşlar Ladik Gölü'ne beslenmek ve nesillerini devam ettirebilmek için, yuvalarını insan etkisinden uzak bir yer olan bu yüzen adalara yapıyorlardı. Süreç böyle giderse orası kuşsuz balıksız kalacak. Doğa hepimize emanet. Eğer doğayı bu şekilde tahrip edersek çocuklarımız, belki de torunlarımız Ladik Gölü'nden bahsetmeyecekler; Ladik çölünden bahsedecekler. Bu da gelecekte çeşitli çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olacak" dedi.

Prof. Dr. Polat, Ladik Gölü'nde biriken suların Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Barajı'na aktığına dikkat çekti. Prof. Dr. Polat, "Suluova ilçesindeki Yedikır Barajı sulama maksadıyla yakın bir tarihte yapılan bir baraj. Orada su belli bir miktar biriktirilip Suluova ve Merzifon bölgesindeki tarımsal arazilerin sulamasında kullanılıyor. Ama Yedikır Baraj Gölü'nün topladığı su miktarı ve çevresine verdiği su miktarı düşünüldüğünde, bu suyun tarım için yeterli olmadığı ortaya çıkıyor. Bu olunca insanlarımız tarlaları sulamak için mecburen su isteyecekler. Ladik Gölü'nün suyu Yedikır Baraj Gölü'ne akıyor, çekiliyor. Ladik Gölü baraj haline dönüştürülmeden önce doğal derinliği 4,5 metreydi. Bugün en derin yer 80 santimetre. Kot, baraj kurulduğundaki aynı kot ama derinlik aynı değil. Devlet Su İşleri 4,5 metre derinliği temin etsin, bunun üzerindeki suyu istedikleri gibi kullansınlar" diye konuştu.

- Samsun