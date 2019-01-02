SAMSUN (İHA) – Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan 870 hektarlık alana sahip Ladik Gölü, eksilere düşen hava sıcaklığı nedeniyle buz tuttu.

Samsun'un ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, Ladik ilçesini de etkiledi. Geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle, doğal SİT alanı olan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Ladik Gölü dondu. 870 hektarlık alana sahip, 8 kilometre uzunluğundaki Ladik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Gölün buz tutması çevredeki kuş türleri ve diğer hayvanları da olumsuz etkiledi.

Bu sene gölün geçen senelere oranla çok geç donduğunu ifade eden Alperen Bayrak, "Ladik Gölü'nün geçtiğimiz yıllarda Kasım ayında donduğunu da görmüştük. Bu sene kar biraz geç yağdığı için göl Ocak ayında dondu. Gölün üstü buz tuttu. İlk buz tuttuğunda arkadaşlarımızla buzun üstünde yürüdük. Gölün üstünde bayağı bir buz var" dedi.

Geçen sene donmayan gölün bu sene donduğunu ifade eden Mevlüt Titiz, "Geçen sene göl donmamıştı. Ondan önceki yıllarda ise daha erken donduğu da olmuştu. Bu sene geçen seneye oranla biraz daha soğuk oldu. Sıfırın altında 12 dereceyi de gördük. Yüksek kesimlerde 50-60 cm kar var. Daha önceki yıllarda daha çok kar yağdığını da görmüştük" diye konuştu.

Donan Ladik Gölü fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA