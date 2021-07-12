Ladik Fındıcak Barajı ile 8 bin 850 dekar tarım arazisi sulanacak
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Ladik Fındıcak Barajı ile 8 bin 850 dekar tarım arazisi sulanacak

Ladik Fındıcak Barajı ile 8 bin 850 dekar tarım arazisi sulanacak
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Ekonomi

Samsun'un Ladik ilçesine kazandırılan ve geçici kabulü yapılan Fındıcak Barajı ile 8 bin 850 dekar arazinin sulanacağı bildirildi.

Samsun'un Ladik ilçesine kazandırılan ve geçici kabulü yapılan Fındıcak Barajı ile 8 bin 850 dekar arazinin sulanacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, Ladik Fındıcak Barajı inşaatının tamamlandığını belirtti. Yıldız, baraj ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Fındıcak Barajı, Samsun iline bağlı Ladik ilçesinin 18 kilometre doğusunda Daldere köyünün 850 metre güneydoğusundaki Daldere Deresi üzerinde bulunmakta olup, göletin temelden yüksekliği 35 metredir. 3,39 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ile 8 bin 850 dekar arazi sulanacaktır."

Tüm imalatları tamamlanarak gölette su tutma işleminin gerçekleştirildiğini bildiren Yıldız, 20 milyon lira maliyetli proje ile ülke ekonomisine yıllık 12 milyon 965 bin 908 lira katkı sağlanacağını ve yaklaşık 398 kişiye istihdam alanı oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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