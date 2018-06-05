Ladik Belediyesinden İftar Programı

Ladik Belediyesi, iftar programı düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayıp, tasavvuf müziğiyle devam etti.

Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ile birlikte masaları tek tek gezip, vatandaşlarla selamlaştı.

Başkan Özbalcı, yaptığı konuşmada, kardeşlik ikliminde bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Özbalcı, "Allah'ıma şükürler olsun ki Rabbim bizleri yine sağlıkla, huzurla dördüncü senede de halkımızla buluşturdu. Ramazan ayı, insanların manevi duygularını artıran en bereketli ve en güzel aylardan biridir. Halkımızla iftar sofralarında bir araya gelip, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirdik." diye konuştu.

Ramazan ayında muhtaç ailelere de ulaştıklarını vurgulayan Özbalcı, ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden yanlarında olduklarını dile getirdi.

İftar programına, Ladik Kaymakamı Emrah Uzun, AK Parti Samsun milletvekili adayı Bekir Keleş, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Belediye Meclisi üyeleri, şehit aileleri, gaziler, engelli vatandaşlar ve aileleri, mahalle muhtarları ve ilçe halkı katıldı.