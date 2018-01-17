Ladik Belediye Başkanı Özbalcı'ya Ziyaret

Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, Bölgesel Amatör Lig'te mücadele eden Ladik Belediyespor Kulübü'nü makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özbalcı, takıma başarı dileklerinde bulundu.

Hafta sonu oynanacak olan Şarkışla Belediyespor karşılaşmasında tribündeki yerini alacağını belirten Özbalcı, takımın deplasmanda aldığı galibiyetle ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptığını belirtti.

Teknik heyete ve futbolculara teşekkür eden Özbalcı, "Takımımız şuan yoluna emin adımlarla ve güzel bir şekilde devam ediyor. Bu birlik, beraberlik ve performans devam ederse Ladik Belediyespor'u inşallah daha güzel yerlerde göreceğiz. Biz Ladik Belediyesi olarak bu yolda üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Ladik Belediyespor Kulübü Teknik Direktörü Eyüp Narşap, ise desteklerinden dolayı Özbalcı'ya teşekkür etti.