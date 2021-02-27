Ladik Akdağ Merkezi'ne ziyaretçiler ilgi gösteriyor
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Ladik Akdağ Merkezi'ne ziyaretçiler ilgi gösteriyor

27.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:34
Ladik Akdağ Merkezi'ne ziyaretçiler ilgi gösteriyor

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ Kayak Merkezi, kayakseverlerden ilgi görüyor.

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ Kayak Merkezi, kayakseverlerden ilgi görüyor.

Aileleriyle 2 bin rakımlı Akdağ Kayak Merkezi'ndeki otellerde doluluk yüzde 85'e ulaştı.

Merkeze gelenler, karın keyfini çıkardı. Çocukların yanı sıra yetişkinler de tesislerde kayak yapmanın tadına vardı.

Aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu ziyaretçiler, telesiyejle dağın zirvesine çıkarak manzaranın keyfini sürdü.

Karda yürüyen ve kayak yapan ziyaretçiler, doğal güzellikler arasında doğanın tadını çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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