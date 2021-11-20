Ladik Akdağ Kayak Merkezi'ne kar yağdı - Haberler
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Ladik Akdağ Kayak Merkezi'ne kar yağdı

AA / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Ladik Akdağ Kayak Merkezi'ne kar yağdı

Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.

Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde Kar yağışı etkili oldu.

Ladik ilçesinde dün başlayan yağmur, akşam saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı.

Kar yağışının ardından 2062 metre rakımlı Akdağ'ın zirvesi karla kaplandı. Dağdaki Akdağ Kayak Merkezi de beyaz örtüye büründü.

Kar kalınlığının 4 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde 1675 metrelik kayak pisti ve 1300 metrelik telesiyej bulunuyor.

Ladik Akdağ Kayak Merkezi'ne bu mevsim daha önce de 21 Ekim'de kar yağmıştı.

Ladik Akdağ Kayak Merkezi'ne kar yağdı

Ladik Akdağ Kayak Merkezi'ne kar yağdı

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri

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