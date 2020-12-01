Laçın nerede? Laçın konumu ve haritası!
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Laçın nerede? Laçın konumu ve haritası!

01.12.2020 10:06 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:10
Laçın nerede? Laçın konumu ve haritası!

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Laçın'a girdiği duyuruldu. Peki, Laçın nerede? Laçın konumu ve haritası!

Azerbaycan ordusu, 28 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Laçın iline girdi. Ermenistan, yapılan anlaşma çerçevesinde 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da da Kelbecer'den çekilmişti. Laçın konumu ve haritası! Laçın nerede?

LAÇIN NEREDE?

Önce Abdallar köyü adlanmış, 1923'te kent statüsü almış, 1926 yılından Laçın adlandırılmıştır.

Kent ve civarı Laçın koridoru olarak Dağlık Karabağ'ın Ermenistan ile bağlantısını sağlamaktadır.

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NE OLMUŞTU?

Ermenistan sınırında bulunan Laçın, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında tek yol olan ve "Laçın koridoru" diye isimlendirilen yolun stratejik önemi dolayısıyla 1990'lı yıllardaki savaşta Ermeni güçlerin ilk hedeflerinden biri olmuş ve 18 Mayıs 1992'de işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

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