Lacazette, Mesut Özil'e başarı diledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Lacazette, Mesut Özil'e başarı diledi

24.01.2021 22:49 | Son Güncelleme: 24.01.2021 22:52
Lacazette, Mesut Özil'e başarı diledi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Alexandre Lacazette, eski takım arkadaşı Mesut Özil'e Fenerbahçe'deki yeni kariyerinde başarı diledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Alexandre Lacazette, eski takım arkadaşı Mesut Özil'e Fenerbahçe'deki yeni kariyerinde başarı diledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fransız futbolcu, "Seninle oynamak ve özellikle Arsenal'deki son asistini gole çevirmek benim için zevkti. Yeni kulübünde başarılar, senin gibi bir 10 numaraya sahip oldukları için şanslılar." ifadelerini kullandı.

Arsenal'e 2017 yılında Olympique Lyon'dan transfer olan Lacazette, Mesut Özil ile üç sezon birlikte forma giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Jennifer Lopez Seren Serengil
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk İtfaiye Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lacazette, Mesut Özil'e başarı diledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 22:51:51. #1.16#
title