Labranza Flamenko" Sahnelendi

Bursa'da "Labranza Flamenko" dans gösterisi sanatseverlerle buluştu.

Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen gösterinin sanat yönetmenliğini Demet Tekin üstlendi.

Flamenko başta olmak üzere farklı kültürlerin müzik ve danslarını sentezleyerek izleyiciyle buluşturan grupta Demet Tekin, Beste Benze, Özge Dominguez Perez, İnçi Çelebi ve Burcu Merkit gibi dansçılar sahne aldı.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan grup uzun süre alkışlandı.