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Laboratuvarda suç delili olarak saklanan 2 şişe alkolü çalan şüpheliler yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Laboratuvarda suç delili olarak saklanan 2 şişe alkolü çalan şüpheliler yakalandı Kameraya yansıyan şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı Bakırköy'de Gıda Kontrol Laboratuvar Merkezi içerisinden suç delili olarak saklanan 2 şişe numune alkolü çalan 2 şüpheli yakalandı.

- Laboratuvarda suç delili olarak saklanan 2 şişe alkolü çalan şüpheliler yakalandı

Kameraya yansıyan şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı

İSTANBUL - Bakırköy'de Gıda Kontrol Laboratuvar Merkezi içerisinden suç delili olarak saklanan 2 şişe numune alkolü çalan 2 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansıyan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan Gıda Kontrol Laboratuvar Merkezi içerisinden suç delili olarak muhafaza edilen 2 şişe numune alkol 21 Ağustos'ta saat 09.00'da çalındı. Olayın ardından harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin beyaz renkli bir araç ile olay yerine geldiklerini ve alkolleri bidona koyduklarını belirlendi. Araç ve kaçış güzergahı üzerine çalışmalar yapan ekipler geçtiğimiz Cuma günü F.A. ve F.K. yakalayarak gözaltına alındı. Sorgu işlemlerinin ardından dün "İş yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Laboratuvarda suç delili olarak saklanan 2 şişe alkolü çalan şüpheliler yakalandı

Laboratuvarda suç delili olarak saklanan 2 şişe alkolü çalan şüpheliler yakalandı

Laboratuvarda suç delili olarak saklanan 2 şişe alkolü çalan şüpheliler yakalandı

Laboratuvarda suç delili olarak saklanan 2 şişe alkolü çalan şüpheliler yakalandı
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