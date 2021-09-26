Laboratuvarda suç delili olarak saklanan 2 şişe alkolü çalan 2 şüpheli yakalandı

BAKIRKÖY'de Gıda Kontrol Laboratuvar Merkezi içerisinden suç delili olarak saklanan 2 şişe numune alkolü çaldıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Adliyeden serbest bırakılan şüpheliler güvenlik kamerasına da yansıdı. Bakırköy Şenlikköy Mahallesi, Florya Caddesi'nde bulunan Gıda Kontrol Laboratuvar Merkezi içerisinden suç delili olarak muhafaza edilen 2 şişe numune alkol 21 Ağustos'ta saat 09.00'da çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve görüntülerdeki şüphelilerin beyaz renkli bir araç ile olay yerine geldiklerini ve alkolleri bidona koyduklarını belirledi. Araç ve kaçış güzergahı üzerine yapılan çalışmalar sonucu kimliği tespit edilen şüpheliler F.A. ve F.K. geçen cuma günü Şenlikköy Mahallesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. "İş yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adli makamlara dün sevk edilen 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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