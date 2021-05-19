Labirent görünümlü Dalyan sazlıkları misafirlerini yine eşsiz bir yolculuğa çıkaracak
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Labirent görünümlü Dalyan sazlıkları misafirlerini yine eşsiz bir yolculuğa çıkaracak

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Ortaca ilçesinde her yıl binlerce turistin sazlıklar arasında teknelerle gezdiği doğal güzellikleriyle ünlü Dalyan Kanalı'nın, bu yıl da misafirlerinin gözdesi olması bekleniyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde her yıl binlerce turistin sazlıklar arasında teknelerle gezdiği doğal güzellikleriyle ünlü Dalyan Kanalı'nın, bu yıl da misafirlerinin gözdesi olması bekleniyor.

Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen ve her yıl ortalama 1 milyon turisti ağırlayan Dalyan Kanalı'nda turistik gezilerde kullanılan tur tekneleri, çekek yerinde bakımları titizlikle yapılıp suya indirildi.

Labirent görünümlü sazlıkların arasında turistler, doyumsuz bir yolculuğa çıkacak.

Kaunos Antik Kenti ile tarihi açıdan da zengin bölge, tatlı ve tuzlu suyu, kumsalıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor.

Keyifli yolculuğa çıkıyorlar

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur, AA muhabirine, bölgede tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Bölgenin genellikle butik otel ve pansiyonların yoğun olması nedeniyle güvenli görüldüğünü aktaran Yağmur, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde Rusya ve Ukrayna'dan gelen turistleri Dalyan'da ağırlamaya başlayacağız. Bunun yanı sıra turizmcilere de bölgemizi gezdirerek tanıtım çalışması yapacağız. İyi bir sezon geçirmek için her türlü tedbiri aldık. Misafirlerimizi bekliyoruz. Burası turistlerin uğrak noktaları arasında. Labirenti andıran sazlık alanları ilgi görüyor. Ziyaretçilerin tamamı teknelerle Dalyan Kanal gezisine çıkarak bölgedeki sazlıkları, plajı, kuş çeşitlerini, tarihi alanları geziyor. Keyifli bir yolculuğa çıkıyor."

"Unutulmaz bir tatil yaşayacaklar"

Dalyan'da yaklaşık 32 yıldır turizm işletmeciliği yapan Özay Akdoğan, teknelerin tüm bakımlarının ve hazırlıklarının tamamlanarak kanala indirildiğini aktardı.

Dalyan Kanalı'nda 500'e yakın teknenin turizme hizmet verdiğini, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alındığını anlatan Akdoğan, "Sezona hazırız, tüm hazırlıklarımız tamam. Önümüzdeki günlerde misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız." dedi.

Akdoğan, bu yıl yoğun talep beklediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Amacımız Dalyan'a gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayarak daha sonraki yıllarda tekrar gelmelerini sağlamak. Gelen misafirlerimiz kanalın etrafında bulunan İztuzu Plajı, nesli tehlike altındaki caretta carettaları, çamur banyoları görecek ve unutulmaz bir tatil yaşayacak."

Labirent görünümlü Dalyan sazlıkları misafirlerini yine eşsiz bir yolculuğa çıkaracak
Labirent görünümlü Dalyan sazlıkları misafirlerini yine eşsiz bir yolculuğa çıkaracak
Labirent görünümlü Dalyan sazlıkları misafirlerini yine eşsiz bir yolculuğa çıkaracak
Labirent görünümlü Dalyan sazlıkları misafirlerini yine eşsiz bir yolculuğa çıkaracak
Labirent görünümlü Dalyan sazlıkları misafirlerini yine eşsiz bir yolculuğa çıkaracak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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