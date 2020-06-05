La Repubblica gazetesi: "Trablus'ta artık Sultan'ın (Erdoğan) kanunları geçiyor..."
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La Repubblica gazetesi: "Trablus'ta artık Sultan'ın (Erdoğan) kanunları geçiyor..."

İtalyan La Repubblica gazetesi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri birliklerin başkent Trablus'ta kontrolü tamamen sağlaması üzerine yaptığı habere, "Trablus'ta artık Sultan'ın (Erdoğan) kanunları geçiyor: Erdoğan savaşın kaderini böyle değiştirdi" başlığını attı.

La Repubblica gazetesi:
05.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:47

İtalyan La Repubblica gazetesi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri birliklerin başkent Trablus'ta kontrolü tamamen sağlaması üzerine yaptığı habere, "Trablus'ta artık Sultan'ın (Erdoğan) kanunları geçiyor: Erdoğan savaşın kaderini böyle değiştirdi" başlığını attı.

İtalyan La Repubblica gazetesi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri birliklerin başkent Trablus'un tamamında kontrolün sağlanması üzerine darbeci General Hafter'e bağlı güçlerin bölgeden çekildiğini, "14 aylık kanlı kuşatma sona erdi. Aralarında Rusya'nın paralı askerleri Wagner grubunun, Sudanlı Cancavid'lerin bulunduğu milisler, Hafter'in güneydeki üslerine geri çekildi" ifadeleriyle haberleştirdi.

"MUTLAK GALİP ERDOĞAN"

Haberde Libya'daki savaşın sona ermediği ifade edilirken, 14 aylık kuşatmanın sona ermesinin ardından asıl galibin Libya Başbakanı Fayiz el-Serrac değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu ifade edildi. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılı sonunda başlattığı askeri destek ve Akdeniz'de doğal kaynakların paylaşımı hakkındaki anlaşmalarla siyasi ve askeri alanda atağa geçtiği yazıldı.

Türk hükümetinin Trablus'a tanklar, drone'lar ve Suriye'den binlerce milis gönderdiğinin aktarıldığı haberde, iki ülke liderinin Ankara'da görüşmesinin ardından Serrac'ın, "Hafter güçleri ile hiçbir şekilde pazarlığa oturmayacağız. Şimdi Türk firmaları bize ülkeyi yeniden inşa etmek için yardımcı olacak" ifadelerine yer verildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İş birliği alanımızı genişletme konusunda fikir birliğine vardık. Libyalı kardeşlerimizi asla darbeciler ve paralı askerlerin ellerine bırakmayacağız. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarında iş birliğini arttırmak istiyoruz" sözleri de yer aldı.

Haberde Libya'daki mücadelenin "uzun soluklu" olacağı yorumunda bulunulurken, "Diğer aktörler hala varlığını koruyor. Trablus hükümetinin Başbakan Serrac'ı Ankara'ya gönderirken Başbakan Yardımcısı Ahmet Maitig ve Dışişleri Bakanı Muhammet Tahir Siala'yı Moskova'ya göndermesi tesadüf değil" ifadeleri kullandı.

Haberde ayrıca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Tüm dünya, Türkiye'nin Libya'da gidişatı giderek değiştirdiği konusunda hemfikir. Libya'da ve tüm Akdeniz'de bizim çıkarlarımız söz konusu" ifadelerine de yer aldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İHA

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