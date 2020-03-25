La petite vendeuse de soleil Filmi
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25.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:57
Djibril Diop Mambéty'nin yazıp yönettiği dram filminin başrollerinde Moussa Baldé, Lissa Balera, Aminata Fall, Dieynaba Laam ve Tayerou M'Baye yer alıyor.
Yönetmen: Djibril Diop Mambéty
Senaryo: Djibril Diop Mambéty
Oyuncular: Moussa Baldé, Lissa Balera, Aminata Fall, Dieynaba Laam, Tayerou M'Baye, Martin N'Gom, Oumou Samb
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: La petite vendeuse de soleil
Yapımcı Firma: Maag Daan
Yapım Yılı: 1999
Yapım Ülkesi: Senegal, Fransa, İsviçre, Almanya
Orijinal Dili: Fransızca, Wolof
Filmin Süresi: 45 dk.
Dağıtıcı Firma: Maag Daan
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com