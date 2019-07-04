La Paranza Dei Bambini Filmi

La Paranza Dei Bambini, on altı yaşındaki bir grup gencin hikayesini konu ediyor. Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O'Russ ve Briatò’dan oluşan grup, para kazanıp kendilerine yeni kıyafetler ve scooter almak istemektedir. Yaşadıkları bölgeyi hakimiyetleri altına almak için silahlarla oynayan gençler, bölgeye adalet getirme adı altında, kötülük yoluyla iyilik yapmaya çalışırlar. Artık birbirlerinin kardeşi gibi olan gençleri, ne hapis ne de ölüm korkutmaktadır. Savaş ve suçlarlar dolu bir dünyada yaşayan gençler, zorlu bir seçimle karşı karşıya kalırlar. Bu seçim onları sevgi, arkadaşlık gibi birçok şey için fedakarlık yapmak zorunda bırakacaktır.



Yönetmen: Claudio Giovannesi

Senaryo: Claudio Giovannesi, Roberto Saviano, Maurizio Braucci

Oyuncular: Francesco Di Napoli, Viviana Aprea, Mattia Piano Del Balzo, Ciro Vecchione, Ciro Pellechia, Ar Tem, Alfredo Turitto, Pasquale Marotta, Luca Nacarlo, Carmine Pizzo, Valentina Vannino, Aniello Arena , Roberto Carrano, Adam Jendoubi, Renato Carpentieri

Filmin Türü: Suç

Orijinal Adı: Piranhas

Yapımcı Firma: Palomar

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İtaylya

Orijinal Dili: İtalyanca

Filmin Süresi: 105 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 04.10.2019

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Kaynak: InterSinema.com