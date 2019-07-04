La Paranza Dei Bambini Filmi
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La Paranza Dei Bambini, on altı yaşındaki bir grup gencin hikayesini konu ediyor. Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O'Russ ve Briatò’dan oluşan grup, para kazanıp kendilerine yeni kıyafetler ve scooter almak istemektedir. Yaşadıkları bölgeyi hakimiyetleri altına almak için silahlarla oynayan gençler, bölgeye adalet getirme adı altında, kötülük yoluyla iyilik yapmaya çalışırlar. Artık birbirlerinin kardeşi gibi olan gençleri, ne hapis ne de ölüm korkutmaktadır. Savaş ve suçlarlar dolu bir dünyada yaşayan gençler, zorlu bir seçimle karşı karşıya kalırlar. Bu seçim onları sevgi, arkadaşlık gibi birçok şey için fedakarlık yapmak zorunda bırakacaktır.
Yönetmen: Claudio Giovannesi
Senaryo: Claudio Giovannesi, Roberto Saviano, Maurizio Braucci
Oyuncular: Francesco Di Napoli, Viviana Aprea, Mattia Piano Del Balzo, Ciro Vecchione, Ciro Pellechia, Ar Tem, Alfredo Turitto, Pasquale Marotta, Luca Nacarlo, Carmine Pizzo, Valentina Vannino, Aniello Arena , Roberto Carrano, Adam Jendoubi, Renato Carpentieri
Filmin Türü: Suç
Orijinal Adı: Piranhas
Yapımcı Firma: Palomar
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İtaylya
Orijinal Dili: İtalyanca
Filmin Süresi: 105 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 04.10.2019
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