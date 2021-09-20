La Palma nerede? Kanarya Adaları nerede, hangi ülkede? Haritadaki yeri neresi? La Palma yanardağı nerede bulunuyor, hangi kıtada ve ülkede?

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma'daki yanardağ aktif duruma geçti. Bunun akabinde La Palma nerede? Kanarya Adaları nerede, hangi ülkede? Haritadaki yeri neresi? La Palma yanardağı nerede bulunuyor? merak edildi. İşte ayrıntılar... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

LA PALMA NEREDE?

La Palma aynı zamanda San Miguel de La Palma 706 km2lik bir alana sahiptir. Kanarya Adaları'nın en büyük beşinci adasıdır. Toplam nüfusu 86,000'dir.

Bunun 18,000'i başkent Santa Cruz de la Palma'da ve yaklaşık 20.000 Los Llanos de Aridane'de yaşamaktadır. La Palma'nın Kaliforniya'daki El Dorado Hills'le kardeş şehir statüsü vardır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

LA PALMA TARİHİ

Avrupa kolonizasyonu zamanında, Kanarya Adalarının yerlileri Canarians yaşıyordu. Bu kültürün ana kalıntıları, mağara konutları, esrarengiz petroglifleri ve dağlar boyunca döşeli taş yollardır. İspanyolların La Palma'yı işgal etmesinden sonra, yerli Kanaryalılar ya öldürüldüler, ya köleliğe satıldılar ya da İspanyol nüfusuna asimile olarak yok oldular. Kanarya Adalarının Fenikeliler ve Yunanlar tarafından bilindiği düşünülmektedir.1404 yılında İspanyollar adaların fethine başladı. La Palma'daki ilk iniş 1405'te gerçekleşmesine rağmen, yerli halkın son direnişi kırılana kadar 1493 yılına kadar soykırım devam etti. La Palme adasının fethi eden kumandan Alonso Fernández de Lugo'dur.

La Palma'daki yerleşimler, önümüzdeki iki yüzyılda Yeni Dünya'ya giden yolda bir ticaret merkezi olarak adanın zenginleşmesine neden oldu.

LA PALMA YANARDAĞI

Tüm Kanarya Adaları gibi, La Palma da başlangıçta deniz altı volkanik aktivitelerle oluşmuştur. La Palme Kanarya Adaları'nın volkanik olarak aktif olan Tenerife ile birlikte, 3-4 milyon yıl önce kurulmuştur. Tabanı deniz seviyesinden yaklaşık 4,000 m (13,123 ft) aşağıdadır ve deniz seviyesinden 2,426 m (7,959 ft) yüksekliğe ulaşmaktadır.

La Palma Haritadaki Yeri:

KANARYA ADALARI NEREDE?

Kanarya Adaları, Fas'ın batısında İspanya'ya bağlı, Atlas Okyanusu'nda yer alan takımadalar. Kanarya Adaları yerel idare bakımından 2 Ağustos 1982'de yürürlüğe giren bir kanunla Kanarya Adaları Özerk Topluluğu" olarak kabul edilmişlerdir. Kanarya Adaları Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera ve El Hierro olmak üzere başlıca 7 ada ile birkaç küçük adacıktan oluşur.

Afrika kıtasının 100 km batısında yer alırlar. Kanarya Adaları yönetim bakımından İspanya'ya bağlı olmakla beraber coğrafi bakımda Kanarya Adaları'nın Afrika kıtasının bir parçası olduğu kabul edilmektedir.

Kanarya Adaları Özerk Topluluğu'nun başkentliğini adalardaki iki önemli kent ortaklaşa olarak paylaşmaktadırlar: Santa Cruz de Tenerife'da "Parlamento de Canarias (Kanarya Adaları Parlamentosu)" ve Las Palmas de Gran Canaria'da "Delegación del Gobierno" (Ana hükûmet ve idare daire merkezleri) bulunur. Bu yerel yönetimin alt-kati olarak Kanarya Adaları iki ile bölünmüştür: batıda bulunan Santa Cruz de Tenerife kenti merkezli Santa Cruz de Tenerife ili ve doğuda bulunan Las Palmas de Gran Canaria kenti merkezli Las Palmas ili

Kanarya Adaları Haritadaki Yeri:

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