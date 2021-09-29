La Palma'daki yanardağda devam eden patlamalar bölge halkının yaşamını tehdit etmeye devam ediyor - Haberler
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La Palma'daki yanardağda devam eden patlamalar bölge halkının yaşamını tehdit etmeye devam ediyor

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

Yanardağdan yükselen dumanlar Basın mensuplarından detay Bölgeyi saran dumanlar İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundaki La Palma adasında 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı, bölge halkının yaşamını tehdit etmeye devam ediyor.

Yanardağdan yükselen dumanlar

Basın mensuplarından detay

Bölgeyi saran dumanlar

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundaki La Palma adasında 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı, bölge halkının yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. La Palma Adası'nda yanardağın uzak olduğu, Santa Cruz tarafında yaşamın daha normal olduğu gözlendi.

La Palma'daki yanardağda devam eden patlamalar bölge halkının yaşamını tehdit etmeye devam ediyor

La Palma'daki yanardağda devam eden patlamalar bölge halkının yaşamını tehdit etmeye devam ediyor

La Palma'daki yanardağda devam eden patlamalar bölge halkının yaşamını tehdit etmeye devam ediyor

La Palma'daki yanardağda devam eden patlamalar bölge halkının yaşamını tehdit etmeye devam ediyor
AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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Haber: La Palma'daki yanardağda devam eden patlamalar bölge halkının yaşamını tehdit etmeye devam ediyor - Haberler
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