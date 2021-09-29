La Palma'daki yanardağda devam eden patlamalar bölge halkının yaşamını tehdit etmeye devam ediyor

Yanardağdan yükselen dumanlar

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Bölgeyi saran dumanlar

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundaki La Palma adasında 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı, bölge halkının yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. La Palma Adası'nda yanardağın uzak olduğu, Santa Cruz tarafında yaşamın daha normal olduğu gözlendi.