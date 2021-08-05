La Liga yönetiminden 2,7 milyar avroluk anlaşma

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) yönetimi, faaliyetlerini yürütmek için kurduğu yeni şirketin yüzde 10 hissesini 2,7 milyar avroya satmak için CVC Capital Partners ile anlaşmaya vardı.