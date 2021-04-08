La Liga'nın unutulmaz futbolcuları, El Clasico'yu değerlendirdi
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La Liga'nın unutulmaz futbolcuları, El Clasico'yu değerlendirdi

Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
La Liga'nın unutulmaz futbolcuları, El Clasico'yu değerlendirdi

Real Madrid ve Barcelona forması giymiş eski futbolcular, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında oynanacak El Clasico (Klasik) öncesi iki kulüp arasındaki rekabete ilişkin duygularını paylaştı.

Real Madrid ve Barcelona forması giymiş eski futbolcular, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında oynanacak El Clasico (Klasik) öncesi iki kulüp arasındaki rekabete ilişkin duygularını paylaştı.

La Liga'nın internet sitesi, 10 Nisan Cumartesi günü yapılacak Real Madrid-Barcelona maçı öncesi Fernando Hierro, Patrick Kluivert, Fernando Morientes, Samuel Eto'o ve Fernando Redondo ile röportaj gerçekleştirdi.

1989'dan 2003'e kadar formasını giydiği Real Madrid'in kaptanlığını da yapan Hierro, "Santiago Bernabeu'da 5-0 kazandığımız günü daima hatırlayacağım." dedi.

Barcelona'da 6 yıl boyunca top koşturan (1998-2004) Kluivert, kulakları sağır eden tezahüratlar eşliğinde oynanan maçların yoğunluğunun çok farklı olduğunu belirterek, "O atmosferde gol atmak harika bir duygu." yorumunu yaptı.

Real Madrid'in eski (1997-2005) santrforlarından Morientes, "Dünyayı dolaşmış biri olarak El Clasico'nun yalnızca İspanya'nın değil dünya futbolunun en büyük maçı olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki futbolseverlerin de yakından tanıdığı Eto'o, 2004'ten 2009'a kadar süren Barcelona kariyeri sırasında çıktığı El Clasico karşılaşmalarıyla ilgili, "Barcelona'ya adım attığın günden itibaren yaşamaya başladığın bir rekabet." değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid formasını 1994'ten 2000'e kadar terleten Redondo ise "Temsil ettiği şey ve küresel boyutta yarattığı heyecan göz önüne alındığında, dünya futbolunun en büyük maçı." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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