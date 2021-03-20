La Liga maçında "drone"lu EURO 2020 protestosu
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La Liga maçında "drone"lu EURO 2020 protestosu

20.03.2021 20:23 | Son Güncelleme: 20.03.2021 20:29
La Liga maçında

İspanya'da oynanan Athletic Bilbao-Eibar maçında, Bilbao kentinin Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapacak olmasını protesto etmek için sahaya insansız hava aracı (drone) indirildi.

İspanya'da oynanan Athletic Bilbao-Eibar maçında, Bilbao kentinin Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapacak olmasını protesto etmek için sahaya insansız hava aracı (drone) indirildi.

San Mames Stadı'nda oynanan ve 1-1 biten İspanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (La Liga) 28. hafta karşılaşması, ilginç bir eyleme sahne oldu.

Mücadelenin hakemi Valentin Pizarro, 68. dakikada yaşanan olay nedeniyle oyunu durdurdu. Pizarro, drone ve üstündeki pankartı alarak saha dışına taşıdıktan sonra maçı yeniden başlattı.

EURO 2020'nin düzenleneceği 12 şehir arasındaki Bilbao, İspanya Milli Takımı'nın E Grubu'ndaki 3 karşılaşmasına da ev sahipliği yapacak. Fakat ülkedeki ayrılıkçı gruplar, milli takımın Bask bölgesi sınırları içinde maç oynamasına karşı çıkıyor.

Turnuva, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden bir yıl ertelenerek 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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