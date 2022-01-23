La Liga lideri Real Madrid evinde Elche ile berabere kaldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Real Madrid, Elche'ye karşı evinde oynadığı karşılaşmada 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen son 10 dakikada bulduğu gollerle skoru 2-2'ye getirerek 1 puan aldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Real Madrid, Elche'ye karşı evinde oynadığı karşılaşmada 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen son 10 dakikada bulduğu gollerle skoru 2-2'ye getirerek 1 puan aldı.

Real Madrid, hafta içinde Kral Kupası son 16 turunda deplasmandaki maçta 2-1'lik galibiyetle elediği Elche ile bu kez Santiago Bernabeu Stadı'nda berabere kaldı.

Elche, 42. dakikada Lucas Boye'nin golüyle öne geçerek ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarı Real Madrid'in tüm ataklarına karşılık veren Elche, 76. dakikada Pere Milla'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Luka Modriç'in 82. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 1'e indiren Real Madrid, 90+2. dakikada Eder Militao ile beraberliği yakaladı.

Eflatun beyazlılarda 34. dakikada kullandığı penaltıyı kaçıran Fransız futbolcu Karim Benzema, 58. dakikada sol bacak arka adalesinden sakatlanarak yerini Luka Joviç'e bıraktı.

La Liga'da lider durumda bulunan Real Madrid puanını 50'ye çıkararak, ikinci sıradaki Sevilla ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu.

Elche ise 23 puanla 15. sırada yer alıyor.