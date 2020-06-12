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La Liga Endülüs derbisiyle başladı

Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen La Liga bu gece Endülüs derbisi olan Sevilla-Real Betis maçıyla başladı.

La Liga Endülüs derbisiyle başladı
12.06.2020 01:11 | Son Güncelleme: 12.06.2020 02:31

Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen La Liga bu gece Endülüs derbisi olan Sevilla-Real Betis maçıyla başladı. Mücadele Sevilla'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

La Liga'da özlem sona erdi. Yeniden start alan ligin 28. haftasında Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda Real Betis'i konuk etti. Seyircisiz oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya daha etkili başlayan ev sahibi ekip 55. dakikada penaltı kazandı. 56. dakikada beyaz noktanın başına geçen Lucas Ocampos topu ağlara göndererek Sevilla'yı 1-0 öne geçirdi. 62. dakikada Fernando fileleri havalandırarak maçın skorunu tayin etti. (2-0) Bu sonuçla Sevilla puanını 50'ye yükseltirken, 12. sırada yer alan Real Betis 33 puanda kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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