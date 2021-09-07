La Liga'daki 2 maç Güney Amerikalı milli futbolcuların İspanya'ya geç gelecek olmalarından dolayı ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

La Liga'daki 2 maç Güney Amerikalı milli futbolcuların İspanya'ya geç gelecek olmalarından dolayı ertelendi

La Liga'daki 2 maç Güney Amerikalı milli futbolcuların İspanya'ya geç gelecek olmalarından dolayı ertelendi
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

İspanya'da Spor Yüksek Konseyi (CSD), 2022 Dünya Kupası'nın Güney Amerika elemelerinde forma giyen milli futbolcuların maç programlarından dolayı İspanya'ya geç gelecek olmalarından, bu hafta sonu La Liga'da oynanacak iki karşılaşmayı erteledi.

İspanya'da Spor Yüksek Konseyi (CSD), 2022 Dünya Kupası'nın Güney Amerika elemelerinde forma giyen milli futbolcuların maç programlarından dolayı İspanya'ya geç gelecek olmalarından, bu hafta sonu La Liga'da oynanacak iki karşılaşmayı erteledi.

İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu La Liga kurumunun talebini değerlerinden CSD, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında 11 Eylül Cumartesi oynanması öngörülen Sevilla-Barcelona ve Villarreal-Alaves maçlarının ileri bir tarihte oynanmasını karara bağladı.

La Liga, söz konusu kulüplerde, Güney Amerika'daki milli takımlarda forma giyen çok sayıda futbolcu olması dolayısıyla bu iki maçın ertelenmesi için İspanya Futbol Federasyonu'na (RFEF) başvurmuş ancak "maçların ertelenmesi için geçerli bir sebep değil" cevabı almıştı.

RFEF'nin kararına itiraz eden La Liga, Kültür ve Spor Bakanlığı'na olan CSD'ye başvurarak, maçların ertelenmesi kararını çıkardı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) maç programının uluslararası diğer futbol federasyonlarından daha uzun olması gerekçesiyle FIFA nezdinde de girişimler başlatan La Liga, İspanya'da forma giyen Güney Amerikalı futbolcuları milli takımlarına göndermemekle tehdit ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ten transfer iddialarına yanıt: Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti
Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ten transfer iddialarına yanıt: Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Yaşar Güler Tanju Özcan Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Diego Ali Öztürk Umut Meraş Fatih Terim Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
La Liga'daki 2 maç Güney Amerikalı milli futbolcuların İspanya'ya geç gelecek olmalarından dolayı ertelendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 22:56:40. #1.16#

title