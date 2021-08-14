La Liga'da sezonun açılış maçını Valencia kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

La Liga'da sezonun açılış maçını Valencia kazandı

La Liga'da sezonun açılış maçını Valencia kazandı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 2021-22 sezonu açılış maçında Valencia, sahasında Getafe'yi 1-0 mağlup etti.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 2021-22 sezonu açılış maçında Valencia, sahasında Getafe'yi 1-0 mağlup etti.

Mestalla Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 11. dakikada penaltıdan Carlos Soler attı.

Valencia'da Hugo Guillamon 3. dakikada, Getafe'de ise Erick Cabaco 76. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

Getafe'de ilk onbirde sahaya çıkan milli futbolcu Enes Ünal, 68. dakikada yerini Marc Cucurella'ya bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Demir Erdoğan Yüksek Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Cem Yılmaz Yusuf Güney Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Alex Teixeira Taylan Antalyalı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
La Liga'da sezonun açılış maçını Valencia kazandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 00:07:32. #1.16#

title