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La Liga'da şampiyon bu akşam belli olabilir! Barcelona kazanırsa iddaa'da...

Bu bir ilandırBARCELONASon 3 lig maçında firesi olmayan Barcelona, ondan önceki 2 maçta 4 puan bırakınca liderliği de Real Madrid'e kaptırmıştı.

La Liga'da şampiyon bu akşam belli olabilir! Barcelona kazanırsa iddaa'da...
16.07.2020 04:12 | Son Güncelleme: 16.07.2020 04:15

Bu bir ilandır

BARCELONA

Son 3 lig maçında firesi olmayan Barcelona, ondan önceki 2 maçta 4 puan bırakınca liderliği de Real Madrid'e kaptırmıştı. Katalan devi bu akşam kazansa da yetmeyecek, eflatun-beyazlıların puan kaybını bekleyecekler.

Uzun süredir sakat olan Ousmane Dembele ile birlikte Antoine Griezmann da bu maçta forma giyemeyecek. Son 4 maçı kaçıran Samuel Umtiti'nin durumu karşılaşma öncesinde netleşecek. 

- Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, "TD Quique Setien, gelecek sezon da Barcelona'nın başında kalacak..." açıklamasında bulunsa da şampiyonluğun kaybının resmileşmesi halinde takımda köklü değişiklikler olabilir.

OSASUNA

Salgın arasından döndükten sonra çıktığı ilk 3 maçta sadece 1 puan toplayabilen Osasuna, son 6 maça ise 13 puan sığdırmayı başardı.

Ocak ayının sonundan beri forma giymeyen golcü Chimy Avila ve 10 gün önceki Getafe maçının 10 dakikası dolmadan kenara gelen Marc Cardona sakat. 

Son 2 maçta oynamayan hücumun önemli parçalarından Ruben Garcia ve savunmadan Unai Garcia ise şüpheli.

TD Jagoba Arrasate, sahaya en iyi kadrolarıyla çıkacaklarını ve Barcelona'yı sonuna kadar zorlayacaklarını açıkladı. 

Barcelona evinde oynadığı son 6 lig maçının 5'inde gol yemedi.

İki takımın Camp Nou'da oynadığı son 5 maçta Barcelona, Osasuna'ya tam 31 gol attı!

%29'luk kesim Real Madrid'in kazanırsa şampiyonluğunu ilan edeceği günde Katalan devinden fire beklemiyor...

Barcelona'nın Osasuna'ya attığı en güzel 5 gol! İzleyelim...

Kaynak: Hürriyet

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