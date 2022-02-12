La Liga'da Real Madrid ile Villarreal birer puana razı oldu
AA, Mutlu Demirtaştan - Spor
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) lideri Real Madrid, deplasmanda Villarreal ile 0-0 berabere kaldı.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) lideri Real Madrid, deplasmanda Villarreal ile 0-0 berabere kaldı.
Ligin 24. haftasında Villarreal ile Real Madrid, Ceramica Stadı'nda karşılaştı.
İki takım da girdiği pozisyonlardan faydalanamadı ve mücadele golsüz sona erdi.
Bu sonuçla lider Real Madrid 54, Villarreal ise 36 puana ulaştı.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor