La Liga'da Real Madrid ile Villarreal birer puana razı oldu - Haberler
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La Liga'da Real Madrid ile Villarreal birer puana razı oldu

AA, Mutlu Demirtaştan - Spor
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La Liga'da Real Madrid ile Villarreal birer puana razı oldu

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) lideri Real Madrid, deplasmanda Villarreal ile 0-0 berabere kaldı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) lideri Real Madrid, deplasmanda Villarreal ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin 24. haftasında Villarreal ile Real Madrid, Ceramica Stadı'nda karşılaştı.

İki takım da girdiği pozisyonlardan faydalanamadı ve mücadele golsüz sona erdi.

Bu sonuçla lider Real Madrid 54, Villarreal ise 36 puana ulaştı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Real Madrid, Villarreal, İspanya, La Liga, Spor, Haberler

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