La Liga'da Real Madrid, Celta Vigo'yu 3-1 yendi
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La Liga'da Real Madrid, Celta Vigo'yu 3-1 yendi

20.03.2021 20:31 | Son Güncelleme: 20.03.2021 20:35
La Liga'da Real Madrid, Celta Vigo'yu 3-1 yendi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu 3-1 mağlup etti.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu 3-1 mağlup etti.

Haftaya 3. sırada başlayan son şampiyon Real Madrid, puan tablosunun ortalarındaki Celta Vigo'ya konuk oldu.

Madrid ekibi, 20 ve 30. dakikada Benzema, 90+4'üncü dakikada Asensio'nun attığı gollerle maçı kazandı. Celta Vigo'nun golü, 40. dakikada Mina'dan geldi.

Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Real Madrid, puanını 60'a yükseltti. Celta Vigo ise 34 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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