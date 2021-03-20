La Liga'da Real Madrid, Celta Vigo'yu 3-1 yendi
20.03.2021 20:31 | Son Güncelleme: 20.03.2021 20:35
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu 3-1 mağlup etti.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu 3-1 mağlup etti.
Haftaya 3. sırada başlayan son şampiyon Real Madrid, puan tablosunun ortalarındaki Celta Vigo'ya konuk oldu.
Madrid ekibi, 20 ve 30. dakikada Benzema, 90+4'üncü dakikada Asensio'nun attığı gollerle maçı kazandı. Celta Vigo'nun golü, 40. dakikada Mina'dan geldi.
Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Real Madrid, puanını 60'a yükseltti. Celta Vigo ise 34 puanda kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer