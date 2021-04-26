La Liga'da lider Atletico Madrid, Bilbao deplasmanında kaybetti
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La Liga'da lider Atletico Madrid, Bilbao deplasmanında kaybetti

La Liga'da lider Atletico Madrid, Bilbao deplasmanında kaybetti
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında lider Atletico Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'ya 2-1 mağlup oldu.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında lider Atletico Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'ya 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini Alex Berenguer (Dk. 8) ve İnigo Martinez (Dk. 88) atarken, Atletico Madrid'in tek golü Stefan Savic'den (Dk. 77) geldi.

Bu sonuçla Atletico Madrid 73 puanla liderliğini korudu.

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasından Barcelona ve Sevilla haftayı 3'er puanla kapatırken, Real Madrid sahasında Real Betis ile 0-0 berabere kalmıştı.

Ligin bitimine 5 hafta kala lider Atletico Madrid'in arkasından Real Madrid (71), Barcelona (71) ve Sevilla (70) geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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